Goiás vence o São Paulo que se complica na tabela do Brasileirão

O time do São Paulo enfrentou mais uma derrota como visitante no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Goiás por 2 a 0.

O desempenho do time foi decepcionante, com falta de objetividade e controle da bola que não resultaram em chances de gol. Enquanto isso, o Goiás foi eficiente e saiu vitorioso.

Com esse resultado negativo, o São Paulo se aproxima da zona de rebaixamento, ficando apenas cinco pontos à frente do Goiás. É importante que a equipe do Morumbi fique atenta para não deixar que a eliminação na Copa do Brasil afete a motivação do grupo pelo restante da temporada de 2023.

O Goiás começou o jogo de forma agressiva, aproveitando o apoio da torcida. Com apenas 10 minutos de partida, o time abriu o placar com um belo gol de Hugo. A partir daí, o Goiás controlou o jogo, enquanto o São Paulo ficou sem criatividade e motivação para buscar o empate. Isso tem sido recorrente ao longo do ano, em que o time tem posse de bola, mas não consegue converter em finalizações e gols.

Enquanto isso, o Goiás soube aproveitar os erros do São Paulo e criou lances perigosos. No final do jogo, Morelli marcou o segundo gol do time da casa após um erro de Alisson. No segundo tempo, o São Paulo mostrou mais intensidade, mas não ameaçou o goleiro do Goiás. As alterações feitas por Dorival também não surtiram efeito e o Goiás se sentiu confortável em campo.

O jogo foi marcado pela demora na reposição de bola pelos gandulas, o que irritou tanto o treinador do São Paulo quanto a torcida. O Goiás esteve mais próximo de marcar o terceiro gol do que o São Paulo. No final, o time paulista tentou uma pressão para descontar o placar, mas não conseguiu e teve que se contentar com a derrota.

O próximo jogo do São Paulo será contra o Grêmio, no Morumbi, enquanto o Goiás enfrentará o Cuiabá em Mato Grosso, ambos no sábado às 18h30.

