Goiás vence o América-MG pela última rodada do Brasileirão

O Goiás derrotou o América-MG, nesta quarta-feira, por 1 a 0 no Estádio Hailé Pinheiro, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de já estarem rebaixadas, as duas equipes buscaram o resultado, e o Goiás saiu vitorioso com um gol de Luís Oyama.

O confronto não alterou a posição dos times na tabela. O Goiás, que já havia sido rebaixado na 36ª rodada, terminou o campeonato em 18º lugar, com 38 pontos, encerrando uma sequência de cinco derrotas consecutivas. Já o América-MG, rebaixado desde a 33ª rodada, terminou na última posição, com 24 pontos, tendo a pior defesa (81 gols sofridos) e sem conquistar uma vitória fora de casa na competição.

Além de Goiás e América-MG, o Coritiba também já está confirmado na próxima edição da Série B do Campeonato Brasileiro. O último rebaixado será definido nesta quarta-feira entre Bahia, Vasco e Santos.

A partida começou com vaias da torcida presente no Estádio Hailé Pinheiro assim que o jogo teve início. No primeiro tempo, as duas equipes criaram chances ofensivas, mas foram impedidas por grandes defesas de Tadeu e Jori. Jogando em casa, o Goiás pressionou mais e abriu o placar aos 32 minutos. Anderson recebeu a bola pela esquerda, avançou e cruzou para Luís Oyama entrar na área e chutar de primeira, colocando a equipe da casa na frente.

O segundo tempo foi bastante diferente do primeiro. Com a vantagem no placar, o Goiás recuou e não teve pressa para atacar quando teve a posse de bola. Por outro lado, o América-MG teve maior posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances perigosas e tocou a bola em busca de espaços. O time não conseguiu penetrar na defesa adversária e encerrou a temporada com a sua 24ª derrota no Brasileirão.

