Goiás vence clássico com o Atlético-GO no encerramento 24ª rodada da Série A

Na noite de segunda-feira (7), o clássico entre Atlético-GO e Goiás encerrou a 24ª rodada do Brasileirão Assaí. No Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, as equipes fizeram um jogo movimentado, com o Esmeraldino garantindo a vitória por 1 a 0.

Com o resultado, o Goiás segue na lanterna da tabela de classificação, mas chegou a 19 pontos – seis a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Dragão, com 28, ocupa o 15º lugar.

O jogo

O primeiro tempo do clássico goiano começou com o Atlético-GO levando perigo em duas chegadas. Aos dez minutos, Chico cobrou escanteio direto para o gol e viu Tadeu fazer a defesa. No minuto seguinte, o meia dominou pela esquerda e mandou uma bomba de fora da área, obrigando outra boa intervenção do goleiro esmeraldino. A resposta do Goiás veio logo em seguida, com Shaylon arriscando chute de primeira, mas mandando a bola pela direita do gol de Jean. Aos 17, Chico tentou outro chute de longe e, mais uma vez, Tadeu salvou a equipe alviverde. Segurando as investidas do Dragão, o Goiás buscou espaços e abriu o placar aos 25. Jefferson cruzou para a pequena área, Shaylon desviou e a bola sobrou para Rafael Moura, livre, mandar para o fundo das redes: 1 a 0.

Na volta do intervalo, o Atlético-GO pressionou mais em busca do empate, enquanto o Goiás se fechou para defender a vantagem. Aos quatro minutos, Ferrareis ficou frente a frente com o goleiro adversário, mas foi travado por Heron na hora do chute. Depois, aos 12, Chico mandou uma bomba de fora da área, e Tadeu fez grande defesa. A pressão rubro-negra seguiu, mas sem muitas chances claras de bola na rede. Uma delas foi aos 37, quando Wellington Rato aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou em cheio para o gol, mas foi parado em boa defesa de Tadeu. Depois, aos 43, Roberson finalizou com força e viu a bola explodir no travessão. O Goiás segurou a pressão até o apito final e garantiu a vitória no clássico.