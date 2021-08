Goiás empata com o Remo em Goiânia

Jogando no Hailé Pinheiro, em Goiânia, Goiás e Remo ficaram no empate. O confronto começou animado. Aos dois minutos, Matheus Oliveira chutou de fora da área e levou perigo. No ataque seguinte, Alef Manga finalizou na área, mas o goleiro Vinícius defendeu. O Esmeraldino ficou com a superioridade na posse de bola, porém o time paraense teve as melhores oportunidades de gol, principalmente com Victor Andrade. Apesar disso, a etapa inicial terminou zerada.

No início da segunda etapa, o Goiás tentou pressionar mais o adversário, e aos dez minutos, teve duas chances: uma com David Duarte, que a defesa do Leão Azul afastou, e no rebote com Nicolas, mas a finalização não saiu em cheio. E aos 17, o Esmeraldino foi às redes com Nicolas: ele recebeu o passe de Alef Manga, driblou o marcador e soltou um foguete para abrir o placar. O Esmeraldino teve duas chances de ampliar o placar, com Alef e David Duarte, mas quem fez o gol foi o Remo. Renan Gorne, de pênalti, deixou tudo igual aos 38 minutos. No fim, o Goiás ainda perdeu Dadá Belmonte, expulso, e o placar se manteve.

Após o ponto somado, o Goiás chega aos 28 pontos, mas saiu do G-4 nos critérios de desempate e está em sexto. Enquanto o Remo se mantém em 13º, com 20 pontos somados.

Terça 10 de agosto, 2021

Goiás x Remo

Estádio Hailé Pinheiro – Goiânia/GO

17ª Rodada – Brasileirão Série B

Goiás: Tadeu, Diego, David Duarte, Iago Mendonça, Breno, Artur, Vinícius Lopes, Caio Vinícius, Nicolas, Elvis e Alef Manga.

Suplentes: Marcelo Rangel, Matheus Salustiano, Lucas Black, Daniel de Pauli, Bruno Mezenga, Dadá Belmonte, Ivan, Fellipe Bastos, Luan Dias, Hugo, Albano e Miguel Figueira.

Técnico: Marcelo Cabo



Clube do Remo: Vinícius, Wellington Silva, Romércio, Rafael Jansen, Igor Fernandes, Anderson Uchôa, Lucas Siqueira, Erick Flores, Felipe Gedoz, Matheus Oliveira e Victor Andrade.

Suplentes: Thiago Coelho, Arthur, Marlon, Lucas Tocantis, Rafinha, Jefferson, Renan Gorne, Marcos Júnior e Suéliton.

Técnico: Felipe Conceição

fonte: https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/noticias/campeonato-brasileiro-serie-b/serie-b-vasco-vence-o-vila-nova-go-e-entra-no-g-4-goias-e-remo-emp