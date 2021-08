Goiás empata com Coritiba no Couto Pereira

Nesta sexta-feira (6), a bola rolou em mais duas partidas da 16ª rodada da Série B do Brasileirão. No Couto Pereira, Coritiba e Goiás se enfrentaram em um duelo direto dentro do G-4 e empataram em 1 a 1. Em Campinas (SP), o Guarani voltou a vencer na competição ao bater o Brasil-RS por 2 a 0.

Confira os detalhes dos confrontos!

Coritiba 1 x 1 Goiás

Em um confronto direto dentro do G-4, Coritiba e Goiás empataram em 1 a 1 no Couto Pereira. O resultado ainda mantém as duas equipes nas mesmas posições, que podem mudar até o fechamento da rodada. Com 30 pontos, o Coxa é o segundo colocado, seguido pelo Esmeraldino, com 27.

O primeiro tempo do duelo alviverde foi bem movimentado, com as duas equipes se lançando ao ataque a todo instante. Léo Gamalho, Waguininho, Natanael e Igor Paixão criaram boas chances para o Coritiba. E, do lado do Goiás, Miguel Figueira, Caio, Bruno Mezenga e Breno tiveram oportunidades claras de abrir o placar.

Na volta do intervalo, o jogo seguiu lá e cá, com um gol para cada lado ao apito final. Aos 15 minutos, o Coxa largou na frente com Henrique, que aproveitou sobra após cobrança de escanteio e acertou o ângulo. Depois, aos 33, o Esmeraldino empatou com Nicolas, que recebeu cruzamento de Dadá Belmonte e pegou de voleio para deixar tudo igual.

fonte: https://www.cbf.com.br/futebol-brasileiro/noticias/campeonato-brasileiro-serie-b/serie-b-no-g-4-coritiba-e-goias-empatam-guarani-vence-o-brasil-rs