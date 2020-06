Goiânia recua em reabertura e comércio volta a fechar amanhã

Repdoução “Temos que reativar o isolamento social para que esse sistema não colapse”, disse o governador Ratinho Júnior





Foi anunciado nesta terça-feira (30) por Ratinho Júnior (PSD), governador do Pará, que o estado adotará medidas de isolamento social mais rígidas em sete regiões, onde a incidência da Covid-19 é maior. A região metropolitana de Curitiba está inclusa no plano.





As áreas de Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Foz do Iguaçu, Londrina e Toledo correspondem a cerca de 134 municípios. Com a capital, estas localidades representam 75% dos casos do novo coronavírus no estado.

As novas medidas rígidas de controle de circulação serão iniciadas amanhã (1).

O governador afirma que sua gestão tem adotado medidas de combate à pandemia desde seu início no Brasil.

“Reforçamos a estrutura de atendimento, contratamos mais profissionais, compramos equipamentos, mas isso tudo é finito. Nesse momento de curva mais ascendente, e diante do inverno, temos que reativar o isolamento social para que esse sistema não colapse”, explicou.

Mesmo com rigidez nas medidas de isolamento, ele disse que não está decretando lockdown , mas uma “quarentena restritiva” onde a curva está mais acentuada e descontrolada.

“Nossas decisões serão pontuais e regionais, um trabalho de acupuntura. Se conseguirmos frear a velocidade da propagação, teremos tranquilidade para atender bem a população e não colapsar”, informou.

Segundo o último boletim epidemiológico, o Paraná tem 22.877 casos de Covid-19 e 649 mortes, sendo que 1.536 casos e 35 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, o que corresponde ao maior crescimento em um dia.

Os leitos de UTI no estado estão 66% ocupados, mas pode ultrapassar a taxa de 70% de ocupação em regiões mais afetadas.

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, afirma que os testes também aumentaram na região. “Nos últimos 15 dias tivemos um crescimento na velocidade de casos, o que culminou também com a diminuição do índice de isolamento social, que está baixo, menos de 40% durante a semana. Temos que buscar um índice entre 50% e 55%”, justificou.

