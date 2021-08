GO: “Trago a metralhadora e fuzilo vocês?”, diz professor em aula on-line

Reproducao / Tv Anhanguera Aula com a declaração foi gravada

Um professor de uma escola particular de Anápolis, em Goiás , gerou incômodo em pais e alunos da instituição após falar em “fuzilar” os estudantes durante uma aula on-line. Na gravação o homem teria feito uma brincadeira, mas dividiu opiniões devido ao teor do comentário. O professor foi demitido e o caso é investigado pela Polícia Civil.

“Eu peço para acompanhar a leitura, eu acabo de ler e vocês não sabem onde que é para sublinhar? O que eu faço com o 4º ano B? Trago uma metralhadora e fuzilo vocês tudo? Fazer uma chacina no Villa Galileu. Professor maluco mata só uma sala específica. A chatura é tanta que nem morrer não morre”, disse ele enquanto cobrava atenção dos estudantes, que estavam uma parte on-line e outra presencial.

Nas redes sociais, o caso ganhou repercussão e dividiu opiniões. Enquanto algumas pessoas defenderam o professor dizendo que a situação se tratava apenas de uma brincadeira, outros afirmaram que o comentário era inadequado e não deveria ser feito para crianças.

O delegado regional, Vander Coelho, disse que a Polícia Civil tomou conhecimento da situação por meio das redes sociais e de contato com a escola. As investigações devem ser feitas pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

De acordo com ele, tanto a instituição quanto o professor devem ser ouvidos. “De posse dessas informações, a delegada terá um panorama mais claro para tomar qualquer decisão a respeito da consequência jurídica desse fato”, afirmou à TV Anhanguera .

Em nota, escola Villa Galileu informou que o educador nunca representou “qualquer risco à comunidade escolar”, que se desculpou pelo comportamento e foi demitido.

Confira o texto na íntegra:

“Em relação ao fato ocorrido e apresentado no vídeo circulante, a Direção do Villa Galileu solidariza-se com as famílias que sentiram-se, com razão, incomodadas e preocupadas com a atitude e teor da fala do professor em questão.

Após ouvir a defesa do professor, de comum acordo, o mesmo foi desligado do quadro docente, após deixar em vídeo, a admissão que sua fala foi profundamente reprovável e inconveniente e pedido de desculpas aos alunos, pais e colegas.

A escola convocou e realizou uma reunião ainda ontem às 19:30h, com os pais da turma em questão, para discussão do episódio e medidas a serem adotadas. É oportuno informar que o professor pertenceu aos quadros do Colégio Galileu por 4 anos (fevereiro 2014 a fevereiro 2018) antes de transferir-se para o Villa Galileu desde sua criação em 2018, não apresentando em nenhum outro momento, atos ou atitudes que sugerissem ou representassem qualquer risco à comunidade escolar”.