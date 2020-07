GM revela teaser da picape S10 renovada antes da estreia

Divulgação Mitsubishi Eclipse Cross 2021 reforça o DNA aventureiro da marca no SUV de proposta urbana

O Mitsubishi Eclipse Cross terá duas séries especiais para os clientes. Com destaque no visual e limitado a 200 unidades, a Sport custará R$ 170.990. A outra opção, Outdoor, virá com elementos que reforçam seus atributos off-road e será vendido por R$ 171.990. Ambos já podem ser encontrados nas concessionárias da Mitsubishi e são baseados na versão topo de linha HPE-S S-AWC.

“As séries especiais Sport e Outdoor valorizam ainda mais as aptidões do Eclipse Cross, exaltando dois atributos marcantes no modelo: esportividade e capacidade 4×4. O design é o ponto alto e realça a virilidade e sofisticação no Eclipse Cross Sport , e a robustez e valentia no Mitsubishi Eclipse Cross na versão Outdoor “, explica Fernando Julianelli, CMO da HPE Automotores do Brasil.

Mudanças exclusivas das versões

Divulgação O maior enfoque foi dado à parte estética. Veja quais foram as novidades que o modelo ganhou

Para aumentar a esportividade, a marca trocou o acabamento cromado por uma pintura em preto brilhante, enquanto a grade e alguns detalhes dos para-choques receberam acabamento imitando carbono. Ainda conta com um spoiler em cinza no para-choque dianteiro e dois extratores no capô.

Além disso, também chega com rodas de liga leve de 18 polegadas em preto brilhante, com pneus 255/55 e pinças de freio pintadas de vermelho, enquanto as molduras das caixas de roda agora são na cor do SUV. Na traseira, traz detalhes em preto brilhante, enquanto as lanternas ganharam escurecimento. A barra central tem acabamento em carbono e, por fim, recebe detalhes em prata fosco.

A versão Outdoor, por sua vez, tem as proteções plásticas nas caixas de rodas, para-choques e laterais em preto fosco, e o para-choque dianteiro ganhou dois ganchos para reboque na parte inferior. As rodas de liga leve de 18 polegadas em preto brilhante agora vestem pneus All-Terrain 235/60. O aerofólio e o detalhe na tampa do porta-malas, por sua vez, agora são em preto fosco.

Entre os equipamentos do Mitsubishi Eclipse Cross , vêm com sete airbags, ar-condicionado automático de duas zonas, faróis full-LED, head-up display, chave presencial, controle de cruzeiro adaptativo, câmera de ré e central multimídia com tela de 7 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay, entre outros. Seu motor 1.5 turbo produz 165 cv e 25,5 kgfm enviam o movimento às quatro rodas através do câmbio automático CVT que simula 8 marchas.