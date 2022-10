GM prevê que carros elétricos mais em conta com novas de baterias

Divulgação GM prepara ofensiva global no setor de carros elétricos

Apesar do crescimento na comercialização de carros elétricos por todo o mundo, o custo desses automóveis ainda é a principal barreira. Esse custo elevado se dá por conta das baterias, que são produzidas com elementos químicos escassos e de difícil extração.

Segundo a GM , a nova geração de baterias da fabricante com a tecnologia Ultium terá custo 40% menor do que os modelos de baterias atuais, e ainda irá permitir um custo de manutenção similar a dos veículos equipados com motores a combustão, considerando carros com porte e equipamentos similares. Segundo a GM, os custos devem ser equiparados a partir da metade da década, incluindo em modelos compactos pensados para a América do Sul.

A nova geração de baterias terá planos extensos de garantia para oferecer tranquilidade para os consumidores e confiabilidade para quem comprar um veículo no mercado de usados.

A GM ainda afirma que as baterias com a tecnologia Ultium possuem mais densidade energética , o que permite maior eficiência e armazenar mais energia, sem a necessidade de ampliar o tamanho físico nas baterias.

O Blazer EV será o primeiro modelo no Brasil ser equipado com a nova tecnologia de baterias, e terá autonomia de cerca de 530 km e capacidade de recargas ultra-rápidas, onde 130 km de alcance são recuperados em 10 minutos.

O SUV Premium terá performance digna de esportivo, serão 564 cv de potência 89 kgfm de torque entregues de forma instantânea. O conjunto motriz é capaz de levar o Blazer de 0 a 100 km/h em 4 segundos. Esses dados são melhores do que o do Chevrolet Camaro , tradicional esportivo americano equipado com um motor V8.

Além da viabilidade em relação ao custo e autonomia, ainda existem muitos mitos em relação aos carros elétricos , que estão sendo esclarecidos por meio de campanhas educativas e por uma quantidade crescente de depoimentos por parte dos consumidores de suas experiências com os EVs, os únicos realmente zero emissão. A GM também se posiciona para tirar as dúvidas dos consumidores a respeito dos carros elétricos, e criou uma websérie chamada “Carro elétrico, sem dúvida”, onde aborda mitos e outras questões que clientes pensam sobre os modelos elétricos.

“Uma dúvida que consumidores tem é se um carro elétrico pode dar choque quando passa por uma enchente. Isso não acontece, já que esses automóveis contam com tecnologias de proteção e isolamento , capazes de cortar a energia caso detectem uma situação de risco”, lembra Luiz Gustavo Moraes, gerente de regulamentações da GM América do Sul.

O episódio mais recente aborda sobre o som, que no caso dos carros elétricos é quase inexistente, e em baixas velocidades , alguns modelos até emitem um sinal sonoro para que pedestres saibam que há um carro em movimento.

“Os veículos elétricos chegam a ser 10 vezes mais silenciosos que um a combustão, que os tornam mais confortáveis para os condutores, pois podem conversar sem precisar aumentar o tom da voz. São também melhor para todos ao redor, devido ao fato de contribuírem para a redução da poluição sonora nas cidades”, completa Moraes.

Nos Estados Unidos, onde o comércio de carros elétricos das marcas da General Motors está mais avançado, a marca possui um número telefônico onde consumidores podem tirar dúvidas diretamente com um consultor da marca, e podem inclusive, agendar um test drive na concessionária mais próxima.

Fonte: IG CARROS