GM oferece carro popular elétrico na China por menos de R$ 60 mil

Divulgação Modelo será oferecido com cores vivas, buscando atrair público jovem e descolado

O principal mercado automotivo do mundo ganhou um novo exemplar 100% elétrico de baixo custo, o Baojun Yep , criado pela SAIC-General Motors, mas que não deve chegar para o mercado brasileiro.

Custando a partir de 79.800 yuans , ou R$ 56.254 em conversão direta, o micro SUV mede 3,38 metros de comprimento , 1,68 m de largura e 1,72 m de altura , com o entre-eixos de 2,11 metros . Seu comprimento é 30 cm menor que um Kwid, por exemplo .

Com estilo de quadradão de SUV raiz , mas com elementos mais arredondados e modernos, o Baojun Yep conta com apenas duas portas e a tampa traseira possui abertura lateral. O modelo pode transportar até quatro ocupantes e tem espaço de carga para até 715 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Reprodução Espaço interno não é o forte do modelo. Ocupantes traseiros não devem viajar com muito conforto

Equipado com um motor elétrico traseiro de 50 kW ( 67,9 cv ) e torque máximo de 14,27 kgfm , o pequeno carro elétrico conta com baterias de 28.1 kWh , que garantem 303 km de autonomia no ciclo CLTC , e de acordo com a fabricante, recargas de 30 a 80% acontecem em apenas 35 minutos.

Na parte de segurança, o pequeno SUV irá oferecer assistente de estacionamento com câmera 360º e assistente de permanência em faixa , a quantidade de airbags não foi divulgada, mas pelas imagens divulgadas é possível ver o dispositivo para o motorista.

Reprodução Interior parece ser bem feito com materiais que imitam couro

O veículo ainda conta com funcionalidades curiosas. Abaixo do capô está um pequeno compartimento de 35 litros de capacidade que funciona como um refrigerador e aquecedor . Há também o opcional rack de teto com visual retrô, que pode suportar até 30 kg e até pneus para uso fora de estrada.

Mas o item mais inusitado fica na parte traseira. Um pequeno nicho quadrado possui uma tela em LED que pode projetar imagens para os demais motoristas na rodovia . O equipamento é opcional e custa 1,518 yuan ( R$ 1.070 ).

O Baojun Yep será oferecido em duas versões: a Flagship edition custará 79.800 yuan (R$ 56.254), enquanto a variante Deluxe Edition, a topo de linha, será oferecida por 89,800 yuan (R$ 63.350).

