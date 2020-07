GM lidera lista dos veteranos que saíram de linha mais vendidos do mês

Divulgação Vendas de carros usados também tiveram queda na pandemia, mas os modelos da GM são os mais procurados, diz a Fenebrave

A lista de usados mais negociados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) mostra números bem diferentes do ranking de emplacamentos.

Enquanto a dupla Chevrolet Onix e Hyundai HB20 liderou entre os zero km em junho, entre os carros com algum tempo de estrada a disputa foi entre o Volkswagen Gol (47.274) e o Fiat Uno (26.469), repetindo um confronto que existia no início dos anos 2000.

Mas essa não é a única curiosidade do ranking de usados. Se considerarmos apenas os carros que estão fora do mercado há mais de cinco anos, chama a atenção a presença na lista dos modelos da “era Opel” da Chevrolet brasileira e também de um clássico da Volkswagen . Confira a seguir.

1 – Chevrolet Celta

Divulgação Chevrolet Celta: economia e combustível, baixo custo de manutenção e preço atraente contribuem para boa procura





Produzido entre 2000 e 2015 sobre a plataforma do Corsa de 1994, o Celta foi desenvolvido no Brasil com a proposta de ser um modelo acessível e com baixo custo de produção e operação. Acabou substituído na linha pela versão Joy do Onix .

Bom de loja quando “vivo”, o hatch manteve o seu sucesso também no mercado de usados. Somou 14.385 unidades negociadas em junho, ficando atrás apenas de VW Gol, Fiat Uno e Fiat Palio.

2 – Chevrolet Corsa

Divulgação Chevrolet Corsa teve duas gerações no Brasil e continua tendo uma legião de fãs. Compacto deu lugar ao Agile no início da década passada





Outro veterano que ainda faz sucesso no mercado de usados é o Chevrolet Corsa. Lançado em 1994 no mercado brasileiro, representou um avanço tecnológico tremendo para o segmento dos populares e seguiu como um dos favoritos do público até 2012, quando deu espaço na linha para a dupla Onix (Hatch) e Prisma (Sedan).

Em junho, o Corsa somou 11.964 unidades comercializadas. Pouco menos do que as 12.513 unidades do Onix no mesmo período. Vale destacar que esse volume não inclui o Classic, como a primeira geração do Corsa Sedan passou a ser conhecida pelo fabricante na sua última década de vida.

3 – Chevrolet Vectra

Divulgação Chevrolet Vectra: sedã fez sucesso entre meados dos anos 90 e o início dos 2000 ainda é lembrado entre os modelos usados

Lançado em 1993 para substituir o Monza, o Vectra é um dos modelos mais lembrados da época em que a Chevrolet brasileira seguia a alemã Opel para renovar a sua linha de produtos. O modelo sairia de cena em 2011, depois de três gerações, deixando espaço para o Cruze.

No mercado de usados, o Vectra segue com mais fãs do que o seu sucessor: foram 4.253 unidades comercializadas em junho, ante as 3.264 unidades do Cruze Sedan no mesmo período.

4- Chevrolet Astra

Divulgação Chevrolet Astra também tem boa procura entre os modelos médios usados, de acordo com levantamento da Fenabrave









Outro modelo da “era Opel” na Chevrolet brasileira, o médio Astra começou a ser comercializado no Brasil em 1995, importado da Bélgica nas variações hatch de cinco portas e station wagon. O modelo viraria nacional apenas em 1998, numa nova geração e montado nas variações hatch e sedã.

Curiosamente, esse Astra brasileiro seguiu em produção até 2011, depois de alguns anos convivendo com o Chevrolet Vectra de 3ª geração, seu sucessor no exterior. Em junho, somou 3.679 unidades negociadas.

5- Volkswagen Fusca

Divulgação VW Fusca saiu de linha há 24 anos no Brasil e ainda fica em destaque entre os usados mais vendidos do País hoje em dia





Produzido no Brasil em duas ocasiões (de 1959 a 1986 e de 1993 a 1996), o Volkswagen Fusca original foi um fenômeno de vendas no mundo e no Brasil, onde foram produzidas 3,3 milhões de unidades do modelo.

Mesmo quase 25 anos depois que a última unidade zero-km foi fabricada por aqui, o modelo ainda figura na lista de usados mais negociados. Foram 3.648 unidades negociadas apenas em junho.É o único carro da lista dos 5 usados mais vendidos do mês que não é da Chevrolet .