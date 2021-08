Glória Menezes recebe alta hoje, confirma a assessoria da atriz

Reprodução/Instagram Glória Menezes recebe alta ainda nesta segunda-feira (16)

Glória Menezes receberá alta hospitalar hoje, nesta segunda-feira (16/8). A informação foi confirmada ao Globo por Tadeu Lima, assistente pessoal da atriz de 86 anos.

Desde o dia 6 de agosto, a artista esteve internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar sintomas leves da Covid-19. Marido de Glória Menezes, Tarcísio Meira também foi diagnosticado com coronavírus, e morreu na última quinta-feira ao desenvolver um quadro grave da doença — ele havia sido intubado na UTI do mesmo hospital.

De acordo com Tarcísio Filho, único filho do casal, Glória Menezes está muito frágil, mas sem negar a vida. Em entrevista ao “Fantástico”, ele contou que a mãe passa pelo pior momento de sua vida, e entende que a situação deve ser enfrentada com intensidade.

“Eu sabia que seria uma das missões mais dolorosas da minha vida (contar a notícia da morte de Tarcisio ) . Eu me preocupava como ela ia reagir nesse sentido”, contou Tarcisinho ao “Fantástico”: “Ela está frágil, ela está passando pelo pior momento da vida dela, mas ela está vivendo a intensidade daquele momento. Ela não se nega a viver aquilo. Se ela tiver que chorar, ela vai chorar. Se ela tiver que cair, vai cair. Ela não nega a vida. Ela não tem barreiras para com o sentimento dela e eu acho isso muito bom”, contou Tarcísio Filho, que lançará as cinzas do pai na fazenda da família, na cidade de Porto Feliz, em São Paulo.

“Ele sempre falou assim: ‘meu filho, quando eu morrer eu quero que você pegue minhas cinzas, jogue na fazenda’. Então eu vou fazer isso. Este ritual de passagem eu vou fazer com minha mãe lá. Aí eu faço uma missa quando ela sair do hospital, com os irmãos”, afirmou Tarcisinho, em depoimento emocionado.