Glória Menezes recebe alta após se recuperar da Covid-19

Reprodução/Instagram Glória Menezes recebe alta





A atriz Glória Menezes, de 86 anos, recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP), no início da tarde desta segunda-feira (16). Glória estava internada com Covid-19.

Em contato com o iG Gente, a assessoria da atriz confirmou a alta e informou que Glória deixou o hospital ao lado de Tarcísio Filho, um dos seus filhos, e Mocita Fagundes, sua nora.





Você viu?

Glória Menezes foi internada com o marido Tarcísio Meira no dia 6 de agosto. O ator faleceu na quinta-feira (12) por causa de complicações da Covid-19. Segundo o filho do casal, Tarcísio Filho, os pais passaram quase todo o período da pandemia em um sítio e já estavam vacinados contra o coronavírus. Mocita Fagundes, nora de Tarcísio e Glória, contou que os sogros contraíram a doença em um momento de descuido.

Veja Glória deixando o hospital: