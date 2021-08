Glória Menezes apresenta melhora e deve ter alta; Tarcísio segue intubado

Reprodução/Instagram Glória Menezes tem melhora e Tarcísio Meira está intubado





A atriz Glória Menezes está evoluindo muito bem ao tratamento contra a Covid-19 , afirmam médicos do hospital Albert Einsten, onde ela está internada desde que foi diagnosticada com Covid-19. “Segundo os médicos, ela já está perto de receber alta”, afirmou ao Globo um dos assessores da artista, que não está mais sedada e já conversa com a família num dos quartos do centro médico.

Tarcísio Meira, que contraiu a doença junto com a mulher , segue intubado no mesmo hospital, “para um melhor conforto no tratamento”, informa o último comunicado liberado à imprensa. De acordo com o assessor do casal, o ator também “está evoluindo muito bem, e os médicos estão muito esperançosos”. Na manhã deste domingo, a equipe que cuida de seu tratamento descartou a necessidade de submeter o artista a hemodiálise, procedimento utilizado em casos graves da doença.