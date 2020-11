Glória Maria relembra começo de carreira “solitário” com poucos negros na TV

Divulgação – Paula Santos fala sobre a importância de ter negros ocupando todos os espaços

Paula Santos é uma das dançarinas do Faustão e está competindo na “Dança dos Famosos” ao lado do ator André Gonçalves, que tem um filho que é a cara dele . A bailarina realizou um ensaio para representar a beleza preta e celebrar o Dia da Consciência Negra. As fotos foram inspiradas no álbum “My Power” de Beyoncé e seguem a estética da ancestralidade africana e do Egito antigo.

“Me senti poderosa, representando a beleza, poder, garra. Quando começamos aprofundar nas referências da antiguidade para o ensaio, era inevitável não citar os egípcios. E diferente de como são retratados hoje, não eram brancos. Desde pequena, meu pai sempre me ensinou a valorizar a nossa cor e, principalmente, a nossa luta diária”, declarou Paula.

A bailarina também falou sobre a importância da representatividade e sobre como se sente sendo uma das poucas negras a integrar o balé do Faustão. “Poder entrar na casa de milhões de pessoas todos os domingos, é mostrar que nós vencemos. Sonho e luto para que existam cada vez mais representantes negros em todos os setores. Temos que quebrar estereótipos”, disse.