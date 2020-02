Gloria Maria fala do casamento de Ana Maria Braga: “Rapidinha”

Ana Maria Braga pegou muita gente de surpresa ao divulgar imagens do seu casamento com o francês Johnny Lucet. A cerimônia foi íntima e o casório foi apenas no civil. Feliz da vida, a apresentadora do “Mais Você” postou uma foto abraçadinha com o atual maridão e Gloria Maria resolveu comentar a publicação.

Leia também: Com câncer, Ana Maria decide se casar em cerimônia íntima

arrow-options Reprodução/Instagram Gloria Maria fez uma piadinha sobre o casamento de Ana Maria





Leia também: Ana Maria Braga atualiza fãs sobre seu estado de saúde

“Rapidinha hein???? Rsrsrs. Te amo! Toda felicidade do mundo! Você mais que merece!”, escreveu a jornalista. Ana Maria também recebeu felicitações de diversos outros famosos. “Coisa boa!!! Muito amor pra vocês!!!!”, postou Regina Casé. “Que bom viver estes momentos! Sejam muito felizes”, comentou Eliana. “Felicidades, Ana. Mais e mais. Tudo de bom pra vocês”, desejou Fátima Bernardes.

Leia também: Ana Maria Braga posta primeira foto após iniciar tratamento para câncer

“Parabéns!!! Viva o AMOR!!!”, comentou Ana Furtado. “Felicidades aos noivos”, falou Felipe Andreoli. “Parabéns sua linda! Muita Luzzzz!!!!”, disse Cissa Guimarães. “Um caminho lindo pra vocês dois!”, escreveu Poliana Abritta. “Parabéns! Feliz por vc, Ana, querida!”, acrescentou Patricia Poeta.