The Music Journal Brazil Gloria Groove volta ao palco do Rock In Rio em 2022

A cantora Gloria Groove retorna ao palco do Rock In Rio em 2022. A artista foi confirmada nesta quinta-feira (2) pela organização do festival. Na contagem regressiva, a Cidade Maravilhosa recebeu ontem (2), na altura da Rua Paula Freitas, no Rio de Janeiro, um relógio, contando os 365 dias para o evento.

O maior festival de música e entretenimento do mundo também anunciou o lineup completo do Palco Sunset do dia 8 de setembro. Em um dia inspirado pelo Divino Feminino, o palco queridinho do público receberá Joss Stone, Corinne Bailey Era, Duda Beat e Gloria Groove , que vai trazer para o palco os seus sucessos, que inclui o single Bonekinha , que faz parte do novo projeto Lady Leste.

O Rock in Rio acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, na Cidade do Rock e as vendas do Rock in Rio Card se iniciam no dia 21 de setembro , a partir das 19h , no site da ingresso.com .