Gloria Groove discute com comediante Léo Lins: “Gordofobia não é piada”

Deu vontade de dar aquela mudança no visual e tentar uma franja, mas ainda não tem coragem de ir para um cabeleireiro ou salão de beleza? O iG Delas conversou com o Marcel F. Mendes, personal hair do Shades Studio, na unidade Pátio Paulista para dar dicas de como se jogar nessa da melhor forma.









Qual material utilizar?

Normalmente as pessoas pensam em tesoura, porém existe uma lâmina mais fácil de ser encontrada que são os navalhetes que nossos pais utilizavam para fazer barba, mas uma tesoura com boa afiação é sempre útil, também.

Cabelo molhado ou seco?

Para cortar com a lâmina, o cabelo molhado é o mais indicado. Já se for tesoura, o melhor jeito de deixar irregular é cortar com ponta da tesoura de pé, apontada para o cabelo quando ele estiver seco. Atenção: Nunca deixe a tesoura de lado cortando como se fosse cortar papel.

O navalhete é uma boa opção exatamente por deixar o aspecto irregular naturalmente. Na hora de cortar, Marcel recomenda deixar um ou dois dedos abaixo para que a franja não fique curta demais, assim, você pode dar os ajustes final quando o cabelo estiver seco.

Qual a melhor franja para o meu formato de rosto?

O personal hair não acredita que exista essa regra, varia muito do gosto de cada mulher. Porém, para aquelas que ainda estão inseguras, o profissional recomenda a franja côncava, aquela é um pouco mais longa nas laterais. “A côncava parece difícil mas existe uma tecnica que e fácil de ser entendida, depois da seleção, segurando a madeixa, fazemos um giro de 180 graus, e fazendo o ataque de tesoura na altura escolhida, você vai conseguir concavar essas franja naturalmente”, indica.

As franjas laterais também são muito simples e coringas: Se você quer a franja para a direita, você faz com a tesoura para a esquerda e vice-versa. Sempre lembrando das técnicas com a tesoura na vertical ou de passar a navalha com delicadeza pelas mechas para dar o aspecto assimétrico.