Glória Groove chora ao lembrar que ia cantar com Marília Mendonça: “Generosa”

Reprodução Glória Groove





A cantora Glória Groove se emocionou, nesta sexta-feira (26), ao lembrar que estava preparando uma parceria com Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo no início deste mês.

Em entrevista coletiva para promover o novo single “Leilão”, a drag queen comentou que uma amizade estava surgindo com Marília, que se mostrou muito generosa, e acabou chorando.

“Ela foi uma pessoa muito fofa, muito querida, muito generosa. Ela realmente tinha aceitado cantar comigo, isso realmente estava para acontecer e a gente só não teve tempo, sabe? Mas eu tenho certeza que em algum momento a gente vai se encontrar, não sei quando ainda, mas é muito louco. Desculpa”, disse Glória Groove, que não segurou o choro.

A cantora acredita que perdeu um pouco de si com a morte de Marília. “A passagem da Marília foi uma coisa que me pegou muito de surpresa e desde esse dia eu não fui mais a mesma pessoa. É muito estranho porque estava começando uma relação muito gostosa de amizade, quando você está começando a falar com a pessoa e está prestes a se encontrar. O jeito que tudo aconteceu me deixou com essa sensação de que eu fui embora um pouquinho também”, completou.

Depois do acidente, a cantora usou seu perfil oficial no Instagram para homenagear Marília Mendonça e fez um desabafo. “Por aqui, a gente promete celebrar o seu legado eternamente. Só nos resta agradecer ao Criador por permitir que um ser de tanta luz tenha iluminado nossas vidas. Todo dia eu peço pro Universo mandar muita força pra sua família, e a de todo mundo que tava junto. Você é MUITO amada. Nossa eterna rainha dos sentimentos. Você virou saudade aqui dentro de casa, estrelinha. Com muito amor, GG”, escreveu.