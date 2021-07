Globoplay cresce 70% durante as Olimpíadas de Tóquio

Reprodução Globoplay cresce com os Jogos Olímpicos

O número de downloads do Globoplay cresceu 70% durante os dois primeiros dias das Olimpíadas de Tóquio, de acordo com relatório do App Annie Intelligence.

A empresa de estatísticas sobre aplicativos analisou as plataformas de streaming com direitos à transmissão dos Jogos Olímpicos em todo o mundo entre os dias 23 e 25 de julho. No período, o Globoplay foi o oitavo aplicativo do tipo que mais cresceu no mundo.

No mundo todo, aumentou 450% o número de downloads de aplicativos relacionados aos Jogos. Os chineses foram os que mais baixaram apps do tipo, com aumento de 2270%; sul-coreanos ficaram em segundo, com salto de 1750%; e indianos em terceiro, com 940%. O Brasil ficou em quinto lugar, com aumento de 650%.

Aumento no download de aplicativos relacionados às Olimpíadas de Tóquio: