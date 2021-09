Globo prepara Ana Clara Lima para ficar no lugar de Tiago Leifert no “BBB”

Reprodução/O Dia Ana Clara pode substituir Tiago Leifert no “BBB”

O anúncio da saída de Tiago Leifert agitou os bastidores da Globo. O apresentador deixa a emissora após o fim do ‘The Voice Brasil’, em dezembro, e a pergunta que não quer calar é quem vai comandar o ‘BBB 22’. A coluna soube que a emissora prepara Ana Clara Lima para apresentar o reality e Marcos Mion substituiria a ex-BBB no Multishow e no GloboPlay. O anúncio da saída de Leifert foi feito pela emissora, ontem no final da tarde, e logo depois confirmado pelo próprio apresentador.

Tiago contou que a decisão de deixar a emissora após 16 anos vinha sendo planejada. “A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei à Globo minha decisão”, contou Tiago que não deixou claro o que irá fazer depois. A coluna soube que ele pretende morar fora.