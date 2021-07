Globo pode trocar alguns dos jurados do “The Voice”

Kelly Araújo Globo pode expulsar Teló, Brown e Leitte do The Voice e fim do programa é cogitado nos bastidores

Por muitos anos, o “The Voice” foi um dos carros chefes da Globo. A prova viva disso é que o reality show musical acabou ganhando uma série de derivados na programação da emissora. O que quase nunca mudou acabou sendo, justamente, o corpo de jurados da atração.

Mas, até mesmo isso deve ser modificado. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, comenta-se nos corredores dos estúdios onde se grava a atração que os famosos que integram o corpo de jurados serão substituídos por novos nomes.

Você viu?

No programa apresentado por Tiago Leifert, por exemplo, o The Voice Brasil teve como jurados na última edição Carlinhos Brown, Iza, Michel Teló e Lulu Santos. Mas, algum desses nomes devem ser descartados pela Globo. Para se ter dimensão, tem quem esteja no reality desde 2012.

