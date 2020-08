Globo não corta cena de nudez e novela da tarde empolga a audiência

Pedro Carrilho Romeu fica nu





A Globo está reprisando “Êta Mundo Bom!”, que originalmente foi ao ar no horário das seis, mas não fez questão de censurar as cenas mais quentes da trama. Na tarde desta segunda-feira (10) os telespectadores se empolgaram com uma cena de nudez da novela de Walcyr Carrasco.

Nela, Zé dos Porcos, interpretado por Anderson Di Rizzi, entra em um lago com Sarita, personagem de Juliane Araújo. Na cena, é possível ver o bumbum de Di Rizzi e os seios de Juliane.

Quando ela descobrir que é o Zé dos Porcos e não o Romeu… ? #ÊtamundoBom pic.twitter.com/aMtZGeJtKf — Globo em ? (@RedeGlobo) August 10, 2020





O pessoal do Twitter, que anda meio entediado com a quarentena, gostou do que viu, apesar do choque. “A bunda do Zé dos Porcos aparecendo em plena tarde da Globo”, cometou um.

#EtaMundoBom eu vendo o Zé dos porcos pelado pic.twitter.com/vl7L94JujO — Elane Guimarães (@ElaneGuimares3) August 10, 2020