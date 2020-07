Globo lançará série produzida em quarentena com Fernanda Montenegro

Divulgação/Smoke Henrique e Diego





Quem nunca se pegou cantando o refrão “Suíte 14, banheira de espuma. Nós dois se amando e a lua por testemunha” não viveu o ano de 2014 de verdade. Mas, para quem, vira e mexe, se lembra do hit, que conta com a participação especial do funkeiro MC Guimê, um aviso: Henrique e Diego — que têm mais de 1.7 milhão de inscritos no YouTube, mais de 3 milhões de seguidores no Facebook, 1.6 milhão no Instagram e mais de meio milhão no Twitter — farão uma segunda live solidária, porém, sem data definida. Ela será revelada em breve, nas redes sociais.

Com uma pegada mais intimista, emocionante e cheia de surpresa, a primeira apresentação no conceito do “novo normal” aconteceu em junho, na casa de Diego, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e contou com as faixas “Raspão”, “Malbec”, “Senha do Celular”, “Esqueci Você” e “Tchau Tchau” no setlist. Ao final, os cantores comemoraram a arrecadação de mais de 10 toneladas de alimento: uma parte foi para o Instituto Um Por Todos e a outra para famílias que vivem em comunidades carentes da “cidade morena”. Tudo em prol de um bem maior, que é o controle da disseminação da Covid-19.