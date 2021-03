Globo diminuir o ritmo das produções por causa do aumento de casos da Covid-19

Reprodução Estúdios Globo

Em um comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (4), a Globo avisou que irá reduzir ainda mais o volume de suas produções. A medida foi tomada após a Prefeitura do Rio anunciar uma série de medidas restritivas à circulação de pessoas devido ao agravamento da pandemia de coronavírus. Com isso, a emissora decidiu adiar a estreia da novela ‘Um Lugar ao Sol’, de Licia Manzo, que deveria ir ao ar após o final de ‘Amor de Mãe’, previsto para maio. No lugar da nova trama, a emissora comunicou que reprisará uma versão compacta de ‘Império’.

Veja a nota da emissora na íntegra:

“Em decorrência do agravamento da pandemia e das medidas restritivas estabelecidas pelas autoridades locais, a Globo irá reduzir ainda mais o volume de suas produções. Com o decreto da Prefeitura do Rio de Janeiro, anunciado hoje, os Estúdios Globo, que já seguiam num ritmo de produção menor do que o habitual, por conta de todas as precauções do protocolo de segurança, diminuirão ainda mais. Já em São Paulo, as gravações das séries ‘Segunda Chamada’ e ‘Aruanas’ serão adiadas e reavaliadas semanalmente de acordo com as determinações da Prefeitura local.

Com todas essas restrições, a estreia da próxima novela das nove em gravação, ‘Um Lugar ao Sol’, será adiada e, depois de ‘Amor de Mãe’, irá ao ar uma edição especial da novela ‘Império’, de Aguinaldo Silva, com direção artística de Rogerio Gomes. Já a previsão de estreia das novelas das 18h e das 19h segue sem alterações.”