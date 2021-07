Globo deve recontratar grandes nomes que foram demitidos

Kelly Araújo Globo, após chutar estrelas, se arrepende e deve recontratar quatro nomes

Nos últimos anos, a Globo acabou dispensando importantes nomes que tinham contratos fixos , entre os que foram demitidos tem até alguns medalhões. Mas, tudo indica que a emissora tenha se arrependido de algumas atitudes e esteja em busca da recontratação de alguns deles.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, colunista do R7, quatro estrelas demitidas recentemente estão na mira doa Globo para uma recontratação. São elas: Antonio Fagundes, Vera Fischer, José Loreto e Miguel Falabella. A emissora não confirma nada oficialmente.

Leia a matéria completa no TV Foco.