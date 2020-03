Globo deixa repórter de quarentena após passar as férias na Itália

Se você achou que Marília Mendonça ia largar ou diminuir a sofrência após o nascimento do seu primeiro filho, Léo, você está muito enganado. Antes do seu retorno oficial aos palcos nesta sexta-feira (6) com a turnê ” Todos os Cantos “, que aconteceu no Espaço das Américas, em São Paulo, a cantora mandou avisar os fãs para segurarem o coração, porque tem muito mais músicas românticas como Graveto vindo por aí.

arrow-options Reprodução/Multishow Marília Mendonça





“Essa nova fase do ‘Todos os Cantos’ vai vir toda nessa vibe mais romântica, tem bastante música do coração. Passa Mal , Sem Sal , Todo mundo vai sofrer , então tem coisa muito pior que Graveto vindo por aí. Então aguarda o coração que o bicho vai pegar em 2020″, garantiu Marília Mendonça .

Leia também: Marília Mendonça avisa que vai processar quem ofender Léo: “O bicho vai pegar”

Questionada sobre a escolha de repertório, a sertaneja confessou que essa sempre foi sua maior dificuldade. “Na minha concepção, de todas as análises que eu já fiz no final das contas tem a ver com repertório. A galera vai para escutar as músicas boas que eles gostam. Alguns dizem que estou além disso, porque alguns vão para me ver, mas para mim eles até vão para me ver, mas vão mais pela música”, enfatizou.

Embora reconheça o desafio, a artista disse que conhece o público dela e que sabe quais as músicas que as pessoas que amam uma “sofrência” gostam de ouvir. Marília Mendonça garantiu que consegue dividir bem os estilos que ela costuma ouvir dos quais produz para os fãs.

“Eu acho que é a mesma coisa de sempre, eu sempre soube separar as duas coisas. Eu sei o que é o meu mercado, conheço o meu rebanho e sei o que o meu público quer ouvir. Sei o que eu escuto dentro de casa e sei o que meu público quer escutar também. É bom saber dividir isso, saber entender isso e sem mudar a sua essência também. Tento fazer o que eu gosto, mas fazer comercialmente”, finalizou.

Leia também: Namorado de Marília Mendonça, Murilo Huff, fala sobre DVD e planos com a cantora