Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias estão namorando, diz jornal

O colegiado de Assistência Social se reúne nesta quarta-feira (04) para discutir o tema “Falta de acessibilidade para pessoas com deficiência”. O encontro está marcado para as 12h10 no Plenário Rui Barbosa. O objetivo do encontro é colher sugestões de demandas e depois encaminhá-las em forma de projetos de lei ou indicações ao Executivo.

Foram convidados o presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, José Carlos Siqueira Junior, a vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Mara Cristina Baldo Ramos, e José Santana David para representar a sociedade civil.

Debates envolvendo direitos de pessoas com deficiência são realizados com frequência pela Casa. No final do ano passado a Assembleia reuniu cadeirantes para ouvir as dificuldades para obtenção e manutenção de cadeiras de rodas fornecidas pelo Sistema único de Súde (SUS). Já no dia 17 de fevereiro pais, alunos e especialistas relataram os obstáculos enfrentados por crianças com deficiência auditiva nas escolas da rede pública.

A acessibilidade é tema recorrente de proposições legislativas entre os deputados capixabas. Conheça algumas:

– Projeto de Lei (PL) 940/2019 cria o Selo de Acessibilidade. A matéria visa incentivar municípios capixabas a adotarem um conceito de urbanismo que garanta a acessibilidade a todos os cidadãos, incluindo pessoas com deficiência. Autoria do deputado Doutor Hércules (MDB);

– Projeto de Lei (PL) 919/2019 do deputado Gandini (Cidadania) que visa melhorar a acessibilidade dos pontos de atendimento das empresas do sistema de transporte coletivo intermunicipal, gerido pelo Estado. A matéria determina que em todos os pontos de vendas, tenha pelo menos um balcão de atendimento adaptado às normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

– Instalar plaquetas em braile nas portas de entrada e saída dos ônibus com informações que facilitem o acesso à linha do coletivo pela pessoa com deficiência. Essa é a proposta do deputado Gandini (Cidadania), autor do Projeto de Lei (PL) 834/2019;

– A preocupação com idosos e pessoas com deficiência motivou a deputada Janete de Sá (PMN) a protocolar o Projeto de Lei (PL) 4/2019, que obriga a instalação de alarmes de emergência nos banheiros adaptados em estabelecimentos comerciais e de uso coletivo no Espírito Santo;

– Impor a rejeição das contas dos gestores públicos e agentes políticos que não respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal 13.146/2015). Esse é o objetivo do Projeto de Lei (PL) 9/2019, apresentado pelo deputado Doutor Hércules (MDB);

– Projeto de lei (PL) que tramita na Assembleia Legislativa (Ales) obriga a instalação de passarela para pessoas com deficiência em todas as praias capixabas que tenham até três quilômetros de extensão.