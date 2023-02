Gleisi desmente dirigente do PT e mantém apoio a Boulos em SP

Reprodução Boulos recebeu apoio de Gleisi Hoffmann





A presidente nacional do PT , Gleisi Hoffmann (PR), desmentiu o secretário de Comunicação do partido, Jilmar Tatto . O dirigente afirmou que não existe um acordo para que o Partido dos Trabalhadores apoiem a candidatura de Guilherme Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo . Porém, a deputada federal deixou claro que há uma aliança feita pela legenda e o deputado federal.

Em declaração dada para o Portal Metrópoles, Tatto informou que não há nenhum compromisso do PT com a candidatura do psolista na capital paulista. Tal declaração caiu como uma bomba entre as lideranças do PSOL, que davam como certeza a aliança entre as duas siglas.

Durante as eleições de 2022, Boulos se colocou como pré-candidato ao governo de São Paulo. Porém, Fernando Haddad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o convenceram a sair da disputa para apoiar o candidato do PT, que acabou sendo o atual ministro da Fazenda.

O acordo costurado foi: Boulos seria o principal candidato a deputado federal apoiado por Lula em São Paulo, Haddad concorreria ao governo paulista e Márcio França (PSB) disputaria o Senado. A contrapartida era que o Partido dos Trabalhadores abriria mão de sua candidatura na capital para estar no mesmo palanque que o psolista.

Como o PSOL respeitou o acordo em 2022, a fala de Jilmar não foi bem recebida pela direção da sigla. Com a repercussão, Gleisi foi a público declarar o posicionamento oficial do PT. Ela deixou bem claro que os petistas estarão com os psolistas na cidade de São Paulo.

“À época [do acordo] foram bem divulgadas [as tratativas] e ninguém (no PT) questionou. Pode-se ter divergência, mas houve o acordo. E acordo é para ser cumprido”, disse Hoffmann.

Guilherme Boulos e a disputa por São Paulo

Boulos é pré-candidato ao governo da Prefeitura de São Paulo. Ele tem articulado para ter o apoio do PT, PV, PCdoB, Rede, PSB, Solidariedade e PDT, formando uma frente ampla do campo progressista.

Porém, uma ala do PT acredita que o psolista tem um bom número de votos para ficar entre os dois primeiros colocados no primeiro turno, mas não consegue furar seu teto de votação para vencer no segundo.





