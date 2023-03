Gleisi coloca Lula em maus lençóis no PR

Divulgação Partido dos Trabalhadores A deputada federal Gleisi Hoffmann, predente nacional do PT

Depois de partir para cima de Fernando Haddad e Alexandre Silveira, a deputada federal Gleisi Hoffman está causando mais um embaraço político para o presidente Lula dentro do próprio governo.

Desta vez, a rusga é com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Tudo por conta da proposta de concessão de rodovias estaduais e federais no Paraná. O modelo apresentado pelo governador Ratinho Junior (PSD) na quarta-feira (1º) ao ministro, que prevê investimento superior a R$ 50 bilhões, foi aceito por Renan, que programou o anúncio do pacote nesta semana.

A deputada e aliados políticos da oposição estadual, contudo, entraram no circuito com a área política do Planalto e conseguiram demover o anúncio. O temor é que aceitar o modelo acordado entre Ratinho Junior e Renan esvaziaria a pauta do PT no Estado. O partido defende pedágio apenas de manutenção de rodovias, sem obras. As federações do Paraná também são contra o modelo proposto pelos petistas.

Fonte: IG Política