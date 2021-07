Gleici e Carol Peixinho detonam Jéssica Mueller: ‘Inventou história’

Reprodução Participantes brigam em programa de encerramento do No Limite





Após Paula Amorim Barbosa conquistar o título do “No Limite” , os participantes do programa se reuniaram para a tradicional lavagem de roupa suja já na madrugada desta quarta-feira (21).

A semifinalista do reality Jéssica Mueller foi questionada pelo apresentador André Marques sobre o seu jogo mais individual e a relação com Kaysar, que se estranhou com a participante durante a disputa. Mueller explicou para André que seguiu uma estratégia individual, sem pensar muito nas tribos Calango e Carcará.





Jéssica acabou sendo interrompida por Gleici Damasceno, que sugeriu que a loira estava mentindo. Segundo Gleici, Jéssica inventou uma história que acabou resultando na sua eliminação. “Isso nao passou na edição, mas você falou que a Carol e o Bil iam votar em mim. E aí passou a ficar estranho para mim. Perguntei para Carol e ela disse que não. Você inventou uma história, uma situação. Não sei qual intenção e eu me afastei de você”, disse Gleici.

Gleici, que desconversou sobre um possível affair com Kaysar, recebeu apoio de Carol Peixinho, que também criticou Jéssica. “Acho engraçado. Muito me admira você falar isso. Quando as pessoas eram eliminadas você me chamava, chamava o André e se mostrava bem aliada. Cada um tem seu jogo, mas muito me admira você se colocar dessa forma. Isso não é verdade”, completou Peixinho.

O clima pesou entre as participantes e os apresentadores André Marques e Ana Clara mudaram rapidamente o assunto antes de encerrar o programa.