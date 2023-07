Reprodução/Instagram/@stxph.h Glass Skin: veja como aderir à trend do TikTok que voltou para ficar

Glass Skin , ou simplesmente “pele de vidro”, voltou a tomar conta da timeline do TikTok no Brasil. Inspirada na rotina de maquiagem das asiáticas, essa tendência valoriza a pele ultrailuminada, viçosa e acabamento natural. O segredo para esse sucesso? Iluminadores e base líquida hidratante! Para ensinar como aderir à técnica, Vicky Braga, maquiadora da marca Fenzza Makeup, entrega o passo a passo dessa make rápida e prática.

Para reproduzir a Glass Skin, a dica é começar com um skincare de respeito, aplicando cosméticos que deixarão a pele viçosa e iluminada, como um sérum hidratante com partículas de brilho. “Essa etapa faz toda diferença no resultado e, nos próximos passos, evite o uso de produtos em pó, pois eles cortam o efeito de reflexo da técnica”, explica Vicky.

Com a pele preparada, aposte em uma base líquida e hidratante. “Além do efeito iluminado natural, o ponto alto dessa maquiagem é parecer que você não está usando nada e seu rosto tem um viço natural. Existem influenciadoras que estão usando a lateral de uma espátula para deixar a base bem fininha para o melhor resultado, mas esse acabamento pode ser conquistado com uma esponjinha ou até um pincel”, entrega.

Se você não tem uma base mais fluida, pode misturar algumas gostas de sérum na base matte para conquistar um aspecto leve e glow . “Use um pincel duo fiber para fazer a fusão dos produtos e ter um acabamento mais natural na aplicação”, ensina a maquiadora.

Em seguida, para reforçar o efeito, aplique blushes cremosos na pálpebra móvel e iluminador. “Após o batom nude, uma dica que não pode faltar é dar leves batidinhas nos lábios com um gloss . Isso garante um acabamento acetinado lindo e natural. Se for escolher sombras, prefira os tons neutros, pois o foco dessa tendência é a pele. Finalize com uma máscara de cílios”, sugere Vicky Braga.

Fonte: Mulher