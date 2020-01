Glamour Garcia teria sido ameaçada de morte pelo ex-namorado

No último sábado (11), Glamour Garcia utilizou sua conta no Instagram para acusar Gustavo Dagnese, seu ex-namorado, de agredi-la. Após a repercussão do caso, a atriz trans, que fez sucesso na Globo ao encarnar Britney, registrou um boletim de ocorrência.

Glamour Garcia

Nesta segunda-feira (13), o jornal Extra divulgou uma entrevista com ex-namoradas de Gustavo, na qual elas relatam um padrão de agressividade, que pode ter se repetido com Glamour Garcia : “Ele aperta o pescoço, bate e ameaça”.

“É um psicopata”, conta uma ex-namorada, que nunca deu parte na polícia por medo: “Eu morria de medo de morrer. Sentia que ele não tinha nada a perder”.

Para outra mulher, com quem Gustavo se relacionou ainda em São Paulo, o produtor não consegue conviver com o sucesso das namoradas: “Ele tentava me colocar para baixo de todas as formas. Um home4m assim não admite que uma mulher ou trans seja melhor que ele. Já me ameaçou muito”, diz ela, que também prefere não de identificar: “Acho que a Glamour cansou de apanhar e resolveu revidar”.

Segundo fontes próximas a Glamour, no fim de outubro de 2019, o casal vivia uma crise que vinha se arrastando há alguns meses.

A crise, de acordo com amigos de Glamour Garcia , aconteceu porque ela começou a fazer um sucesso enorme com a personagem Britney, da novela da Globo . “Ela começou a ser convidada para eventos, para festas, viagens. E ele não suportava isso. Começou a implicar com tudo, ela teve depressão, engordou. Estava infeliz mesmo”, contou um amigo que trabalhou com ela na trama.