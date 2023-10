Gkay fez aplicação de ‘Barbie Botox’. Descubra o que é o procedimento

Reprodução/Instagram Gkay fez Barbie Botox

A influenciadora Gkay compartilhou com seus seguidores que se tornou adepta do ‘Barbie Botox’.

“O procedimento, também conhecido como “Trap Tox”, significa uso de toxina botulínica, mais popularmente conhecida como botox, no músculo trapézio, que é o músculo dos ombros. Essa área de aplicação do botox já é abordada pelos médicos para tratar enxaquecas e dores nos ombros ou costas. Sempre foi uma indicação médica, para aliviar sintomas, e agora usada para essa finalidade”, explica o médico Rafael Pessanha, responsável pelo procedimento em Gkay.

O procedimento supostamente emagrece e alonga o pescoço e de alguma forma isso foi atribuído à atriz que interpreta a Barbie.

Segundo Fernanda Nichelle, médica especialista em estética, o bloqueio parcial do músculo trapézio pelo uso da toxina botulínica já é amplamente utilizado na medicina.

“Ele faz um relaxamento da musculatura dessa região, dessa forma há uma diminuição do volume do músculo, causado pela hipertrofia desse. Então ele dá um efeito mais ‘feminino’ para a região, além de ser um adjuvante também nos tratamentos de pessoas que têm muita contratura muscular, que colocam muita tensão nessa região, nesse músculo. A toxina botulínica também faz com que pacientes que sofrem disso se beneficiem com o uso dela. Ou seja, ganhou um novo nome agora, mas já é um tratamento recorrente e com resultados positivos”, explica Fernanda.









Fonte: Mulher