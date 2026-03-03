Gizelly Bicalho mostra o corpo e diz que está insatisfeita: “Roupas não cabem”

Ex-BBB contou que vai “pegar firme” na academia

A advogada Gizelly Bicalho, de 34 anos — que esteve no BBB 20 —, usou as redes sociais para falar sobre sua forma física e aproveitou para desabafar.

A ex-BBB explicou que “está insatisfeita” com suas medidas e que algumas de suas roupas já não servem: “Agora é foco total”, disparou.

“Não estou satisfeita com o meu corpo. A pior coisa é quando você não está cabendo nas suas roupas, e eu não quero ficar comprando roupa”, avisou.

Gizelly ressaltou que trabalhou muito no início do ano e, devido ao cansaço, não cumpriu a rotina fitness: “Trabalhei muito neste começo de ano, e quando a gente trabalha muito, sabemos que ficamos cansados, sem tempo para treinar corretamente e fazer uma dieta com excelência”, justificou.

Acostumada a falar sobre a aparência nas redes sociais, a advogada contou que a postagem serviu para “firmar um compromisso”.

“A partir de hoje, estou fazendo esse vídeo porque estou firmando um compromisso público, vou voltar para a linha e vou caber nas minhas roupas. Feliz ano novo para vocês”, comentou ela, referindo-se à ideia de que o ano só começa após o carnaval.

Gizelly Bicalho mostoru corpo e contou que está insatisfeita – Foto: Reprodução/ Instagram@gizellybicalho

