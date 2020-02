Giulia Be lança seu hit em espanhol: “Chiquita Suelta”

A revelação da música pop, a cantora e compositora carioca Giulia Be, de 20 anos, acaba de lançar a versão em espanhol do seu maior sucesso, “Menina Solta”. O título da canção traduzido para o espanhol ficou “Chiquita Suelta”. A música fala sobre liberdade, superação, encontros e desencontros de relacionamentos, no clima praiano do Rio de Janeiro.

Leia também: 11 shows em menos de uma semana fizeram Anitta quase desmaiar

arrow-options Reprodução | Instagram Giulia Be













Leia também: Kpopper? Paulo Coelho elogia BTS: “Clássico e contemporâneo”

O terceiro single da carreira de Giulia Be está há 4 meses no TOP 50 das músicas mais tocadas no Spotify Brasil. No Youtube o clipe de “Menina Solta” já teve mais de 61 milhões de visualizações. Recentemente a música alcançou o top 5 de Portugal das canções mais ouvidas.

Leia também: Brasil ganha primeiro prêmio no Festival de Berlim com “Meu nome é Bagdá”

Giulia Be trocou a carreira jurídica pela música em um episódio curioso. No Rock in Rio 2017, ela conseguiu encontrar no backstage o seu grupo favorito Maroon 5 e foi incentivada pelo guitararrista James Valentine a cantar. À epoca ela estava prestes a cursar a faculdade de Direito. A faixa em espanhol já tem um clipe com atmosfera dançante e latina. Confira a seguir: