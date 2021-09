The Music Journal Brazil Giulia Be e Romulo Arantes são flagrados juntos em aeroporto

A cantora Giulia Be e o ator Romulo Arantes Neto foram flagrados se beijando no Aeroporto Internacional de Guarulhos , na Grande São Paulo , na nesta segunda-feira (6). De acordo com o colunista Leo Dias do Metrópoles , ambos seguiram para Paris.

Giulia, de 22 anos e Romulo , de 34 anos, ainda não assumiram publicamente o romance, tanto que os stories de cada um deles mostram que estão na capital francesa, mas não tiraram nenhuma foto juntos, até o momento.