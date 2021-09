Giulia Be e Rômulo Arantes Neto são flagrados aos beijos

Instagram Giulia Be e Romulo Arantes Neto

Os rumores de que Giulia Be e Rômulo Arantes Neto estariam juntos começaram há alguns dias, mas fotos que passaram a circular nesta segunda-feira (6), véspera de feriado, deram ainda mais força a essa possibilidade. É que os artistas foram vistos aos beijos, abraços e de mãos dadas nas imagens. Apesar do flagra, a dona do hit ‘Menina Solta’ e o ator, que está no ar como Robertão na edição especial de ‘Império’, da Globo, não confirmaram o namoro.

Romulo está solteiro desde junho, quando revelou o fim do namoro com a modelo argentina Sonia Vasena. Na época, o ator disse que eles já não estavam juntos há dois meses. Já Giulia terminou o namoro com Eduardo Chady em novembro de 2020. Segundo a cantora, a relação não suportou as críticas e especulações de traição.

Em meados de 2021, fãs até especularam um namoro entre Giulia e Luan Santana. Entretanto, os próprios artistas negaram a informação. “Huguito, Giulia é minha amiga, uma menina talentosa, uma cantora excepcional e nós estamos juntos, sim, mas por conta de um trabalho lindo que nos une, o clipe Inesquecível”, declarou o cantor, em comentário nas redes de Hugo Gloss.

Giulia Be foi flagrada no aeroporto de Guarulhos ao lado do ator Romulo Arantes Neto. Felicidades 🥰 pic.twitter.com/xKkwo85o0B — QG Giulia Be (@QGdaGiulia) September 6, 2021