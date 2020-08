Giselle Itié reage a assédio em fotos de amamentação: “Nojento”

Não dá para negar que brincos, pulseiras, colares, presilhas e outros adereços são uma parte importantíssima de qualquer visual. Da cabeça aos pés, eles dão um charme a mais e deixam o seu look estiloso. E não há nada melhor do que usar aquilo que está na moda, no caso, os acessórios de 2020.

Reprodução Confira as tendências que estão bombando em 2020





Esse ano, esses artigos se tornaram elementos essenciais do home office. Embora muitas pessoas não estejam saindo de casa, isso não significa que elas não precisem se arrumar. Afinal, essa atitude, além de melhorar sua autoestima, também serve para se inspirar e, de quebra, tirar algumas fotinhos para atualizar o feed das suas redes sociais.





Você vai adorar usar um destes acessórios de 2020

Miçangas

Foto: Reprodução/Pinterest

Uma das maiores tendências deste ano com certeza são as miçangas. Coloridas e com diversas formas, elas são capazes de deixar qualquer look mais divertido. Você pode fazer uma composição com outros colares e pulseiras, o importante é ser criativa. Os queridinhos das celebridades, no momento, são os modelos com letras do alfabeto, que formam palavras e até mesmo nomes.

Presilhas

Foto: Reprodução/Pinterest

Além de ajudar a tirar o cabelo do rosto, as presilhas também podem incrementar o seu look. Esqueça o visual infantil que foi atribuído a elas durante muito tempo, pois agora esses artigos estão conquistando seu espaço no mundo da moda. Aposte em modelos com pérolas e strass para dar um brilho e ficar ainda mais elegante.

Pérolas e mais pérolas

Foto: Reprodução/Pinterest

Se tem uma coisa que nunca sai de moda são as pérolas, e em 2020 elas estão mais em alta ainda. Isso serve para todos os tipos de acessórios, indo além de apenas colares, pulseiras e anéis. Elas são delicadas e charmosas e combinam com todos os tipos de roupas e estilos. Não fique na dúvida, pode usar e abusar delas em qualquer look.

Maxi brincos

Foto: Reprodução/Pinterest

Quer ousar um pouco mais no seu visual? Aposte em maxi brincos, eles são perfeitos para dar uma cara nova para aquela roupa que você usa sempre. As versões com detalhes dourados ou coloridos tomaram as passarelas este ano e o melhor de tudo é que sozinhos eles já fazem ‘a’ diferença.

Chunky Chain

Foto: Reprodução/Pinterest

Agora, se você for adepta ao street style, nada melhor do que combinar acessórios com uma Chunky Chain. Esse colar que lembra uma corrente está super em alta este ano e é perfeito para quem quer deixar o visual mais despojado. No entanto, se preferir um estilo mais delicado, aposte em modelos menos grossos e os combine com outros colares finos.

Tiaras

Foto: Reprodução/Pinterest

Um dos acessórios que está roubando a cena em 2020 são as tiaras. Queridinho de personagens como a Lucrécia, da série Elite, ele é perfeito para aqueles dias que bate uma preguiça de fazer um penteado, mas, mesmo assim, a gente não quer deixar o cabelo muito simples. O melhor de tudo é que, agora, existem diversas opções, com brilho e cores para você escolher. Além dos modelos tradicionais, aposte em artigos finos e delicados se quiser um visual minimalista.

Anéis Chunky

Foto: Reprodução/Pinterest

Não precisa deixar os anéis fininhos de lado, mas saiba que a moda agora são os modelos Chunky. Isso quer dizer que quanto maiores, mais estilosos eles são. E não dá pra negar que um anel faz toda a diferença. Além das opções douradas, que é a cor favorita de 2020, também dá pra optar pelos artigos em tons prateados.