Entretenimento
Gisele Bündchen encanta ao mostrar filhos em momento fofo: ‘coisa mais preciosa’
A modelo Gisele Bündchen encantou os seguidores ao publicar fotos inéditas de seus filhos. Em um dos registros, ela mostrou o filho mais velho, Benjamin, e o caçula, ainda sem nome divulgado, em um momento de parceria ao tocar piano.
Ambos usavam camisa branca e calça verde, em looks combinando, e o momento foi registrado pela mãe coruja. Gisele também compartilhou um momento de carinho com a filha Vivian, mostrando um abraço recebido da herdeira.
Benjamin e Vivian são frutos do primeiro casamento da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady, enquanto o caçula é filho do atual relacionamento de Gisele com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Confira cliques abaixo:
Ver essa foto no Instagram
Fonte: TOP FAMOSOS
“Fake Whey”: biscoitos com rotulagem enganosa são recolhidos de lojas
A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa (Ales), a Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) da Polícia...
PRF em Serra sedia reunião do Conselho Municipal de Segurança
Na manhã desta terça-feira (14), a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Serra sediou a reunião mensal do Conselho...
Gisele Bündchen encanta ao mostrar filhos em momento fofo: ‘coisa mais preciosa’
A modelo Gisele Bündchen encantou os seguidores ao publicar fotos inéditas de seus filhos. Em um dos registros, ela mostrou...
Saneamento básico é tema de discursos no plenário
O tema saneamento básico pautou reclamações dos deputados estaduais Coronel Weliton (PRD) e Iriny Lopes (PT) em discursos nesta terça-feira...
Plano de Sustentabilidade da Ales projeta economia milionária
Tornar a Assembleia Legislativa (Ales) ainda mais sustentável, promovendo um conjunto de ações voltadas para a gestão pública eficiente, com...
PF combate crimes eleitorais em Alagoas
São Luís do Quitunde/AL. Nesta terça-feira (14/10), a Polícia Federal cumpriu 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça...
PF, Receita Federal e PM prendem duas pessoas e apreendem veiculo com mercadorias descaminhadas em Foz do Iguaçu/PR
Foz do Iguaçu/PR. Uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar/PR resultou na prisão de duas pessoas e...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus
Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações
Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...
R$ 200 milhões | Prefeito anuncia pacote de obras para impulsionar desenvolvimento de São Mateus
Projeto aprovado pela Câmara autoriza operação de crédito para investimentos em infraestrutura, turismo, segurança e lazer A Câmara Municipal de...
Regional
Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES
Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES
Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...
Travessia por balsas no Rio Cricaré começa a operar em Conceição da Barra neste final de semana
O novo serviço de travessia por balsas no Rio Cricaré, em Conceição da Barra, foi oficialmente autorizado pela Marinha do...
Estadual
Remadores capixabas conquistam medalha de prata no Campeonato Brasileiro Interclubes de Barcos Longos
Os remadores do Clube de Regatas Saldanha da Gama representaram o Espírito Santo com destaque no Campeonato Brasileiro Interclubes de...
SEDH publica resultado final do Edital Diversidades
Foi publicado no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (14), o resultado do 3º Prêmio de Boas Práticas em Promoção...
Idaf deflagra operação de fiscalização a empresas de drones que aplicam agrotóxicos
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) iniciou, na última segunda-feira (6), uma operação em 30...
Nacional
“Cura gay” | líder religioso é denunciado por torturas em seita
Adir Aliatti e dois filhos foram indiciados pela Polícia Civil por 12 crimes, incluindo tortura, estelionato e discriminação. Grupo atuava...
Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado
Uma tragédia chocou uma família após uma comemoração de aniversário terminar em morte. Mãe e filha — Ana Maria de...
Condomínio proíbe “namoro com urros e gemidos” durante a madrugada
Aviso inusitado afixado em elevadores no Sudoeste cita ainda salto alto e “bebedeiras com amigos” entre atividades vetadas Um comunicado...
Policial
Desembargador Eder Pontes é homenageado com a moeda alusiva aos 190 anos da PMES
Na tarde desta terça-feira (14), o desembargador Eder Pontes foi recebido no gabinete do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas...
Ação conjunta resgata animais em situação de maus-tratos em Cariacica
Uma ação conjunta entre o Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e a...
Polícia Civil prende homem investigado por homicídio ocorrido em Ibitirama
Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
ENTRETENIMENTO
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro mostram ensaio pré-casamento: ‘Mais um capítulo’
Anitta exibe paisagens deslumbrantes em viagem pela Ilha Socotra, no Iêmen
A cantora Anitta, de 32 anos, continua aproveitando dias de tranquilidade na paradisíaca Ilha Socotra, no Iêmen, e diariamente, tem...
Lunna Beatriz, de 11 anos, é indicada a prêmio internacional por curta musical
Aos 11 anos, a atriz e cantora Lunna Beatriz, que viveu a versão infantil de Andrômeda na novela Família é...
POLÍTICA
Plenário autoriza governo a buscar empréstimo de R$ 350 mi com o BNDES
Os deputados estaduais autorizaram o Poder Executivo a obter um empréstimo junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social...
Comissão discute turismo sustentável e valorização da biodiversidade no ES
A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa (Ales), presidida pelo deputado Coronel Weliton (PRD), debateu nesta segunda-feira (14) o tema...
Estratégias contra violência escolar em debate na Ales
Os casos de violência escolar no estado, que têm no ataque ocorrido em Aracruz em 2022 um dos eventos mais...
Esportes
Brasil sofre apagão e leva virada do Japão
Em uma noite que ficará marcada nos anais do futebol, a Seleção Brasileira sofreu sua primeira derrota histórica para o...
Cuiabá vence o Coritiba e esquenta disputa pelo acesso para Série A
Em uma noite de gala na Arena Pantanal, o Cuiabá não tomou conhecimento do líder Coritiba e o derrotou por...
Seleção Brasileira chega ao Japão para amistoso
A delegação da Seleção Brasileira chegou em Tóquio na noite deste domingo (12) para o segundo amistoso desta Data FIFA:...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
-
Economia6 dias ago
Horário de verão vai voltar? Governo federal anuncia a decisão
-
Variedades6 dias ago
As 3 partes do corpo onde aplicar o perfume para que ele dure mais
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Idoso fica tetraplégico após ser ‘atropelado’ por cachorro que corria solto em rua
-
São Mateus6 dias ago
São Mateus conquista classificação ‘ótima’ em transparência pública e sobe no ranking capixaba
-
Nacional6 dias ago
País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol
-
São Mateus5 dias ago
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
-
São Mateus5 dias ago
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré