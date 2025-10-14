Gisele Bündchen encanta ao mostrar filhos em momento fofo: ‘coisa mais preciosa’

A modelo Gisele Bündchen encantou os seguidores ao publicar fotos inéditas de seus filhos. Em um dos registros, ela mostrou o filho mais velho, Benjamin, e o caçula, ainda sem nome divulgado, em um momento de parceria ao tocar piano.

Ambos usavam camisa branca e calça verde, em looks combinando, e o momento foi registrado pela mãe coruja. Gisele também compartilhou um momento de carinho com a filha Vivian, mostrando um abraço recebido da herdeira.

Benjamin e Vivian são frutos do primeiro casamento da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady, enquanto o caçula é filho do atual relacionamento de Gisele com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Confira cliques abaixo: