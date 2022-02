Gisele Bündchen presta homenagem a marido: “Muito orgulho de você”

Reprodução/Instagram Gisele Bündchen e Tom Brady





Tom Brady, jogador de futebol americano conhecido como marido de Gisele Bündchen, anunciou oficialmente sua aposentadoria nesta terça-feira (1). Como forma de homenagear o astro da NFL, a modelo publicou um longo relato no Instagram, parabenizando por todos os anos de carreira no esporte.

Confira abaixo a homenagem completa:





“Que jornada, Tom Brady! Tantas memórias! Quando te conheci há mais de 15 anos, não sabia nada sobre futebol. Mas torcer por você e ver você fazer o que mais gosta me fez conhecer esse jogo maravilhoso a ponto de acreditar seriamente que sabia mais do que os árbitros! Vou lembrar com carinho da nossa playlist dos campeões que ouvíamos e cantávamos sempre a caminho dos jogos. Como família, sempre oramos por você, comemoramos e apoiamos você em todos os jogos, torcemos por cada vitória e sofremos com cada derrota.

Tenho muito orgulho de você e de tudo o que você teve que superar física e emocionalmente ao longo dos anos. Admiro sua dedicação e tudo o que você conquistou. Você ama o que faz e deixa um legado que é um belo exemplo para as gerações futuras.

Você é a pessoa mais dedicada, focada e mentalmente forte que eu já conheci. Você nunca reclamou ao longo dos anos sobre todas as contusões e dores. Você continuou se concentrando em seu objetivo de ir lá e ser o melhor líder que havia para todos os seus companheiros de equipe.

Sei o quanto você está animado com o próximo capítulo de sua vida. Ver você trabalhar tão duro em sua carreira no futebol e ver a dedicação que agora está colocando em todos os seus novos empreendimentos é incrivelmente inspirador. Não há nada que você não possa alcançar. Eu sempre estive aqui para você, você sabe disso, e estou tão animada quanto você pelo que o futuro reserva!

Palavras não podem expressar o quanto sou grata a todos que apoiaram tanto meu marido e nossa família por tantos anos. Com todo meu amor, Gisele.”