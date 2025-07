Giovanna Pitel faz ensaio de São João em homenagem ao Nordeste: ‘Fechando junho’

“Fechando junho…”, esccreveu ela, em uma publicação. O primeiro visual, da Santa Resistência, mistura volumes e bordados em tons terrosos ao remeter ancestralidade e elegância.

Os outros dois looks, do Ateliê Mão de Mãe, apostam no crochê como protagonista das peças, dentre franjas, texturas vibrantes e elementos naturais, como cuias, no culto à moda artesanal. Confira: