Giovanna Ewbank revela sexo do bebê com Bruno Gagliasso

Tem muita gente por aí que ainda gosta de comprar mídias físicas. Principalmente os fãs de Taylor Swift , que fizeram de “Lover”, lançado em agosto do ano passado, o disco mais vendido de 2019 nos EUA. A obra, o nono da carreira da loirinha, foi o mais comercializado em cópias físicas e dowloads digitais, ou seja, quando há a venda do álbum e não apenas a reprodução do streaming.

Leia também: Taylor Swift trará turnê para o Brasil em 2020

A boa notícia para os fãs de Taylor Swift no Brasil é que “Lover” está no rol das ofertas do dia da Amazon . A gigante do varejo está dando 18% de desconto no álbum físico até o fim desta terça-feira (7) . O disco que custa R$ 63 sai por R$ 39.

O formato standard do álbum é a versão tradicional do CD, contendo um encarte especial com as letras das 18 músicas, incluindo os singles me! , You need to calm down e Lover .

Frete grátis

Para adquirir o álbum sem ter que se preocupar com o pagamento de frete, vale a pena conferir o pacote Prime oferecido pela Amazon . Por R$ 9,90 mensais o plano oferece além de frete gratuito para qualquer lugar do Brasil, acesso à plataforma de streaming Prime Video, a plataforma de streaming Amazon Music, onde também é possível ouvir “Lover” , e ao Kindle.