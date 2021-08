Giovanna Ewbank posta novo visual de Bless: “Dia do meu rei cuidar da sua coroa”

Nesta terça-feira (24), Giovanna Ewbank postou fotos de Bless com um novo visual. O filho de Giovanna e Bruno Gagliasso aparece nas fotos com uma trança embutida de estilo africano chamado ‘trança nagô’. Na legenda, Giovanna elogia Bless e diz que o filho se inspirou em Titi, a filha mais velha, que frequentemente aparece com lindas tranças.

“Dia do meu rei cuidar da sua coroa. Bless se inspirou na irmã e decidiu que também queria trançar o cabelo! Vcs tem alguma dúvida de que ele amou??? Olha só o carão dele se achando com sua trança nagô!!! Eu não tenho estrutura pra tanta beleza!!!”





Bruno e Giovanna são pais de três filhos, Titi, de 8 anos, Bless, de 6, e Zyan, de 1, e sempre compartilham nas redes sociais a vida em família. Como Titi e Bless nasceram no Malawi, Giovanna e Bruno se empenham para que a cultura das crianças se mantenha presente.

Além disso, o casal sempre aborda o assunto sobre representatividade negra para que seus filhos se sintam orgulhosos em ostentar o cabelo black power.

