Giovanna Ewbank posta foto do rostinho do filho: “Meu piguinho”

Divulgação/Instagram/@salvatico.thiago Thiago Salvático postou a lembrança, para lembrar dos 8 meses sem o apresentador por aqui





Saudades. Esse é o sentimento que domina Thiago Salvático ao falar de Gugu Liberato. O chef de cozinha revelou estar sozinho e que ainda pensa no apresentador brasileiro, morto em um acidente doméstico na cidade de Orlando, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado. “Eu penso nele todo dia, de quando acordo até quando vou dormir. É difícil”.

Logo após a morte de Gugu, Thiago apareceu na mídia informando ter tido um relacionamento com o comunicador e pediu parte da herança do funcionário da RecordTV. Em entrevista ao programa “O Melhor da Tarde”, na Band, ele assumiu que ficou abalado com o título de vilão da polêmica envolvendo a relação conjugal entre Gugu e mãe dos três filhos, Rose Miriam. “Sim, porque muitas pessoas não me conhecem. Muitas pessoas eu vejo que ainda pensam que eu não trabalho, que eu não tenho uma vida ou que eu vivi as custas de uma outra pessoal. Mas eu não tenho nem um pouco de vilão. Desde o início não fui quem foi a mídia me colocar ou me posicionar. Foi exposto na mídia depois do velório dele, começaram a me procurar, a publicar, e assim eu não quis me pronunciar em nenhum momento. Tive que ir ao “Fantástico” por causa de como as coisas estavam se encaminhando. Eu queria manter tudo isso entre Justiça e entre nós, mas não foi possível”.

Thiago confessou ainda que teve vontade de procurar a família de Gugu para tentar uma conversa. “Eu tive várias vezes vontade de entrar em contato sim, até mesmo no velório quis conversar com ela [Rose Miriam], mas quis respeitar a dor. Sei que um dia a gente vai conversar”, comentou.

Sobre a briga judicial pela herança, ele falou sobre a sua desistência. “Na Justiça eu desisti, mas eu não abri do meu direito. Eu sei muito bem do meu direito. No momento não quero pensar nisso, quero seguir a minha vida, o meu negócio e o futuro não posso responder agora.”