Giovanna Ewbank posa de biquíni em cenário paradisíaco na Bahia

A atriz Giovanna Ewbank está aproveitando o final de ano na Bahia e compartilhou um registro de sua viagem nas redes neste domingo (29). Em seu perfil do Instagram, ela aparece de biquíni em frente ao mar azul turquesa de Trancoso enquanto posa para a câmera. “Bom dia Bahêa”, escreveu a nova mamãe do pedaço.

Leia também: Giovanna Ewbank anuncia gravidez de 1º filho biológico com Bruno Gagliasso





Leia também: Caio Castro revela que Bruno Gagliasso ficou com ciúmes ao vê-lo com Gio Ewbank

Nos comentários, não faltaram elogios para a mãe de Bless e Titi. “Mamacita!”, disse uma seguidora. “Foto mais maravilhosa da vida”, afirmou outra. “Musa”, completou mais uma internauta sobre Giovanna Ewbank .

Encantos

Antes Giovanna Ewbank postou outro clique de encher os olhos no balneário com a mensagem: ˜E todo mundo parou pra ver o arco-íris. Obrigada meu Deus, por esse primeiro dia tão abençoado de férias!!!”, afirmou. O marido Bruno Gagliasso comentou com mensagem cheia de corações.