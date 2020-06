Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso contam que Titi os flagrou em momento íntimo

De isolamento e com a família toda em casa, é difícil ter um espaço só para você e nem mesmo as celebridades estão livres dessa falta de privacidade. Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso são um exemplo disso. Em um vídeo para o canal do YouTube da apresentadora, o casal contou como foram flagrados pela filha mais velha em um momento de intimidade.

Reprodução/Instagram Titi flagou os pais em momento íntimo

Bruno e Giovanna estavam gravando com Fernanda Gentil e a esposa da jornalista, Priscila Montadon. Os dois casais tiveram que contar se haviam sido flagrados pelos filhos em um momento íntimo e os pais de Titi e Bless contaram que viveram uma gafe enquanto tomavam banho juntos.

A loira contou que deixou a filha fazendo aula online pelo celular dela e foi tomar banho com o marido, quando teve uma surpresa. “De repente, entra a Titi com o celular, com a professora (conectada), e fala “Acabei a lição”, relembra Gioh. A esposa do ator disse que a menina ainda virou a tela do celular para os pais e que foi só gritaria enquanto eles se cobriam com as mãos.