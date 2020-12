Giovanna Antonelli testa positivo para Covid-19 e é afastada de gravações

Reprodução/Instagram – Giovanna Antonelli testa positivo para Covid-19

Diversos atores da Globo estão estando positivo para Covid-19 recentemente, como Marieta Severo que contraiu a doença pouco depois de voltar a gravar . A emissora estaria até mesmo repensando as gravações das obras e o número de artistas contaminados só cresce. Segundo o colunista Leo Dias, Giovanna Antonelli também contraiu a doença causada pelo novo coronavírus e teve que ser afastada do trabalho.

A atriz está no elenco de “Quanto Mais Vida Melhor”, que irá substituir “Salve-se Quem Puder” no horário das 19h da Globo. As gravações começaram semana passada e Antonelli terá que ficar um tempo longe do estúdio, enquanto se recupera da doença.

Segundo a Quem, a Globo declarou que irá reorganizar o esquema das gravações se algum caso for confirmado no elenco. O plano do canal de televisão é mudar o roteiro e tocar o trabalho com outros núcleos sem o personagem do ator infectado.

“Quanto Mais Vida Melhor” é uma trama de Mauro Wilson. A novela será sobre um grupo de pessoas que morre em um acidente de avião, mas Deus as envia de volta à Terra. Porém, ao final de um ano uma delas irá morrer de verdade, mas os sobreviventes não sabem quem é. A personagem de Giovanna Antonelli será uma empresária da indústria dos cosméticos que está perto da falência.