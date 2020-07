Giovana Previero fala sobre Whindersson Nunes: “Sempre o admirei muito”

Na segunda-feira, dia 13 de julho, a Coluna Marcelo Bandeira teve acesso aos prints da conversa atribuída ao humorista Whindersson Nunes e à modelo Giovana Previero , divulgada nesta quarta-feira (15), com exclusividade pelo canal Lisa, Leve e Solta, da repórter Lisa Gomes, do “TV Fama”, e pela coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia. A fim de descobrir o que estava rolando, se era namoro ou só tico-tico no fubá, foi feito contato com os dois, mas, até a tarde de terça, só ela havia visualizado e respondido, dizendo que estava no meio de uma campanha publicitária e que não conseguia usar muito o celular.

Divulgação Giovana Previero fala sobre conversa com Whindersson Nunes

Pouco tempo depois, porém, Giovana, que é formada em artes cênicas e bacharel em comunicação, especializada em cinema, pela Faap, retornou e, após alguns pedidos, contou que os dois conversaram há uma semana, mais ou menos, e que foi bem especial e em tom de brincadeira o tempo todo. Mas o Whindersson faz seu tipo de homem, já que escreveu que o “cabelo de leãozinho” dele faz você sentir frio na barriga? “Sempre o admirei muito como profissional e ser humano. Uma pessoa muito extrovertida que não mede esforços para ajudar outras e, principalmente, suas origens. Ele comentou que tem ficado bastante em São Paulo, mas estamos respeitando a quarentena, quem sabe”, disse, desconversando sobre um possível encontro ou affair.

Em trechos do bate-papo, em que aparece a foto do ex-marido da cantora Luísa Sonza, dá para ler as frases: “Vontade de esmagá-la nesse último Stories que postou” e “Quando? Depende de qual lugar do mundo você se encontra”. Depois, em outro arquivo, aparece uma notificação do youtuber como “não visualizada”, com emoji triste e a palavra “sumiu”. Agora, resta aguardar os desdobramentos.