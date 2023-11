Giovana Cordeiro ostenta corpaço e sobe o clima com biquíni mínimo

Protagonista de ‘Fuzuê’ conquistou quase 40 mil curtidas com a sequência praiana

Em registro recente, a atriz Giovana Cordeiro, de 26 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni mínimo todo no tom preto, enquanto curtia as areias do Rio de Janeiro ao lado de seu pet de estimação. Na ocasião, a intérprete de Luna destacou a sua barriguinha sequinha para as lentes da câmera e conquistou quase 40 mil curtidas dos internautas.

+ Giovanna Antonelli empina bumbum de fio-dental em lugar inusitado e eleva temperatura

“A 1/2 folga de segunda ao lado das minhas parceirinhas de praia”, escreveu Giovana Cordeiro na legenda da publicação, destacando suas curvas dançantes e pernões torneados na sequência praiana, além de roubar a cena com toda a sua beleza natural. Nos comentários, choveram elogios para a atriz.

+ Geisy Arruda exibe marquinha íntima e coloca bumbum para jogo de fio-dental

A Luna tá brilhando nas telinhas e fora delas também!”, escreveu uma seguidora primeiramente. “Giovana Cordeiro é um verdadeiro monumento da beleza nacional”, enalteceu outra na sequência. “Amando acompanhar essa deusa da beleza na novela Fuzuê”, disse um terceiro, dentre várias mensagens positivas para a estrela.

+ Carol Nakamura ostenta corpaço ao posar em praia de biquíni vermelho

Vale destacar que em entrevista recente, Giovana Cordeiro revelou que se identifica com a sua personagem Luna em diversos aspectos. “Um ponto que eu tenho bem em comum com a Luna, um deles na verdade, é o gosto pelo artesanato. Ela faz biojoias, trabalha com materiais reciclados, fibras, sementes naturais. Tudo isso para fazer as biojoias dela. E eu, Giovana, tenho muito carinho pelo que é feito à mão, muita curiosidade também. Então sempre que quero fazer alguma coisa para mim, eu já pesquiso antes como se faz para ver se é fácil, para ver se dou conta”, revelou a artista.